"Сегодня все старались играть в футбол, мы не били просто мяч вперед. В первом тайме хорошо прессинговали. Возможно, в последней фазе могли сыграть лучше, но Англия сыграла в футбол высокого уровня.

Англия – Украина – 2:0 – видео голов и обзор матча

Было нелегко, но это только первый тур – все матчи впереди. Наша цель – занять одно из первых двух мест, которое даст нам право сыграть на чемпионате Европы. Потому что есть Италия, и матч с ней впереди.

У нас очень хорошая команда. Сегодня мы максимально старались помочь Руслану Ротаню. Мы знаем его как футболиста, замечательного человека и профессионала, который всегда отдавался на поле. Поэтому со всем уважением к нему мы делали все, что он хотел увидеть в этом матче. Что-то получалось, что-то нет, но на данный момент такая ситуация, и мы максимально поддерживаем тренера.

Можно ли сказать, что в сборной Украины сейчас одно из самых топовых поколений? Увидим в будущем, потому что это оценивается результатами. На данный момент мы еще должны доказать, что находимся на высоком уровне", – сказал Малиновский в комментарии Tribuna.

Напомним, подопечные Ротаня в стартовом матче отбора на Евро-2024 уступили сборной Англии со счетом 0:2. Свой следующий поединок "сине-желтые" проведут 16 июня против Северной Македонии.

Англия спокойно переиграла Украину – эксперименты Ротаня, легкие пропущенные голы, печальный старт отбора Евро-2024