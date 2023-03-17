Марсель арендовал украинца у Аталанты с правом выкупа за 13 миллионов евро, включая бонусы. Учитывая турнирное положение французской команды в чемпионате, опция выкупа автоматически активировалась.

Малиновский: Марсель хочет вернуться в Лигу чемпионов и что-нибудь выиграть

По информации RMC Sport, единственным препятствием, которое могло помешать Малиновскому остаться в Марселе, стал бы вылет команды в Лигу 2. Подопечные Тудора уже обеспечила себе участие в следующем сезоне Лиги 1. В настоящее время Марсель занимает второе место, опережая зону вылета на 33 балла.

Источник сообщает, что Малиновский комфортно чувствует себя в Марселе и доволен своим положением в команде. Его хорошие выступления убедили руководство и Игора Тудора в том, что он является настоящим усилением. Напомним, что в составе французского клуба Малиновский выходил на поле в 13 матчах и записал в свой актив два гола.

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