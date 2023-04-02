"Прежде всего, это был ожидаемо тяжелый матч. После поединков национальных сборных всегда так бывает, потому что футболисты возвращаются в разных степенях готовности: кто-то играл за сборную оба матча, кто-то – один тайм или не играл вообще. Пока игроки снова не поймают темп и ритм игры, первый матч всегда опасен. Об этом все говорят, и это не демагогия, а простой факт.

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И бывают матчи, где ты теряешь очки, и мы сегодня потеряли очки. Но по игре, думаю, что не закрыли счет в первом тайме, когда имели гораздо больше возможностей: в первые 20 минут было 4-5 моментов, которые мы в лучших матчах закрывали, зная, что во втором тайме где-то усталость выйдет на первый план и реализация будет неоптимальной.

Да, в Черноморце есть несколько других футболистов, которые меняют картину, но стиль Григорчука, тренера, которого должен похвалить, предлагает модель игры агрессивную, один в один. Мало команд в Европе играют в таком высоком прессинге один в один, и ты должен быть готов, должен быть свеж, чтобы отвечать на такую агрессию, потому что дриблинг больше всего истощает.

Сегодня был такой матч, особенно в первом тайме, когда мяч ходил туда-сюда: не было контроля - ни с их стороны, ни с нашей. Потому что не дают стать и контролировать мяч, а постоянно атакуют тебя - и ты должен все время под давлением принимать мяч. Неудобный матч, должен признать. Но, говорю же, не все играют так. Идем от матча к матчу и думаем, как будем набирать очки, что нам очень необходимо, потому что мы хотим свою мечту воплотить", – приводит слова Йовичевича официальный сайт Шахтера.

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