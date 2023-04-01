Такие поединки мы не раз видели. Сегодня таких в УПЛ проведут аж четыре, однако встреча на Балеарских островах между Мальоркой и Осасуной может переплюнуть украинскую классику. Настолько все было грустно.

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Команды за 85 минут провели всего по шесть ударов, не наиграв даже на треть от ожидаемого гола. Впрочем, хозяева были чуточку ближе к взятию ворот. На 2-й минуте Ли Кан Ин со стандарта пробил над девяткой, а на 22-й Маффео стрелял с лету с правого края штрафной – и вновь мяч прошел над каркасом.

Возможно, островитяне и дожали бы Осасуну, если бы на 69-й минуте не остались в меньшинстве. Рубен Гарсия мог выходить один на один с голкипером Мальорки, однако Копете схватил его обеими руками за корпус. Осталось только на плечи выскочить. Хосе еще и возмущался своему удалению за фол последней надежды.

Лишь в конце встречи команды попытались что-то организовать. Два неплохих дальних выстрела памплонцев парировал Райкович, а два удара балеарцев заблокировали защитники. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Мальорка продолжила безвыигрышную серию до пяти туров, набрав 33 очка и оставшись в семи баллах от зоны вылета. Осасуна не знает побед в четвертом матче подряд и опережает островитян на два пункта. До зоны Лиги конференций не хватает всего одного очка.

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