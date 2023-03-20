"Шахтер проиграл Фейеноорду 1:7. Сейчас нам нужно успокоиться, проанализировать все и двигаться вперед. Иначе мы будем иметь то, что в четверг в Роттердаме. Украинская команда без всяких шансов проиграет Фейеноорду. Не Баварии, не Реалу, а Фейеноорду. Кстати, с мадридским Реалом Шахтер играл намного лучше. Есть много причин – недонастрой, длинная дорога, нынешние реалии и тому подобное. Нам не надо ныть, нам нужно двигаться вперед.

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Надо исходить из той ситуации, в которой мы все оказались. Не считаю, что этот результат является показательным и показывает разницу между украинским и нидерландским футболом. Это абсолютно не так. Так бывает – Манчестер Юнайтед получает 7, другие команды тоже иногда. Это стечение обстоятельств. Единственное, что я могу сказать точно – сейчас самая большая проблема украинского футбола заключается в том, что у нас очень ограниченная конкуренция и очень ограниченная вариативность выбора футболистов. Посчитайте, сколько легионеров играло за Фейеноорд, и сколько из них забили голы.

И где там нидерландцы, сколько их было. Конкуренция в развитии футбола имеет очень важное значение. То, что мы сейчас не можем пригласить качественных легионеров, которые могли бы составить конкуренцию украинцам, является очень большой проблемой. У нас среди украинских футболистов, а их ограниченное количество, выбор очень ограничен. Их насобирали определенное количество, этих украинских футболистов, а они крутятся, крутятся, и не чувствуют конкуренции. А она должна быть, особенно в таких командах как Динамо и Шахтер.

Футболисты не чувствуют, что если они неудачно сыграют, то их посадят на скамейку. Это сейчас касается практически всех команд. Нет стимула роста, борьбы за свое место. Это, наверное, стало главной причиной. Мне жаль Шахтер и Йовичевича, но нужно забыть и идти дальше. Я благодарен им за этот сезон. Команда вскочила намного выше своей головы", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

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