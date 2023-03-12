В рамках программы дня в 27-м туре АПЛ провели несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2022/23, 27-й тур

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 0:0

Удаление: Каземиро, 32

Вест Хэм – Астон Вилла – 1:1

Голы: Бенрама, 26 (пен) – Уоткинс, 17

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Исак, 26, Альмирон, 79 – Чхан, 70

Манчестер Юнайтед готов побить рекорд ради Кейна – трансфер может стать единственным для клуба летом

Манчестер Юнайтед опозорился в матче против последней команды в таблице, да еще и дома. "Дьяволы" принимали Саутгемптон после феерического разгрома Реал Сосьедада – впрочем, вместо продолжения банкета зрители увидели удаление Каземиро за удар прямой ногой в Алькараса. Это случилось на 32-й минуте.

Для бразильца данная красная карточка стала второй после приезда в АПЛ. Карлос стал первым футболистом МЮ после Матича, которому удалось получить два удаления в дебютном сезоне в Англии. Серб сделал это в чемпионате 2013/14.

До этого подопечные Эрика Тен Хага упустили два великолепных момента, но и "мировые" получили шанс пробить метров с пяти – удар Уолкотта головой парировал Де Хеа. В первому тайме игра оставалась довольно равной, однако во втором Саутгемптон перехватил инициативу.

Гости создали гораздо больше острых моментов – в частности, Уолкотт выходил один на один (Де Хеа спас), а Уокер-Питерс метров с 15-ти пробил в штангу. "Дьяволы" могли наказать за расточительность выстрелом Бруну с похожей дистанции, однако голкипер перевел мяч в каркас. К сожалению, голов на Олд Траффорд увидеть так и не удалось.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Манчестер Юнайтед с 50 очками держится на третьей позиции, отстав от второй на одиннадцать зачетных баллов и подпустив Тоттенхэм на два. Ливерпуль держится на расстоянии двух побед, а Соттон от спасительной 17-й позиции отделяют два пункта.

В параллельном матче Вест Хэм расписал ничью с Астон Виллой. Оба гола были забиты в первые полчаса – Уоткинс на 17-й минуте вывел бирмингемцев вперед, однако "хаммерс" уже на 25-й заработали пенальти. Его реализовал Бенрама.

Этого оказалось достаточно, чтобы обойти Борнмут в турнирной таблице – по очкам у них равенство, но лондонцы преобладают благодаря лучшей разнице голов. Как следствие, Забарный вернулся в зону вылета, а Вест Хэм ее покинул. Астон Вилла осталась на одиннадцатой строчке.

Ньюкасл одолел Вулверхэмптон, прервав затяжную безвыигрышную серию. "Сороки" не могли одержать победу в пяти матчах АПЛ подряд – и шестой тоже мог завершиться неудачно, хотя подопечные Эдди Хау выглядели значительно активнее. Проблема крылась в том, что по остроте команды шли на равных.

Счет на 26-й минуте открыли хозяева. Голом отличился Исак, который замкнул кросс от Триппьера.

"Вулвз" ответили точным выстрелом Хван Хи Чхана на 70-й минуте. Быть бы ничьей, если бы не удачные замены тайн-уирцев. На 68-й минуте Эдди Хау выпустил Альмирона, а на 79-й Мигель вывел хозяев вперёд. 2:1! Именно с этим счётом матч и подошел к концу.

Ньюкасл праздновал победу и вернулся в битву за ЛЧ. "Сороки" поднялись на пятую позицию, обойдя Ливерпуль на два очка и сократив отставание от топ-4 до четырёх. Вулверхэмптон остался в трёх зачётных баллах от зоны вылета.

АПЛ: Челси переиграл Лестер – Мудрик отдал голевой пас, VAR украл гол украинца, магия Энцо и Поттера, безумный фарт