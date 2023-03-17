Ветеран мюнхенцев обращался к Барселоне и ПСЖ на предыдущих этапах турнира, а теперь оперативно поделился эмоциями от выхода на Манчестер Сити в четвертьфинале.

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"Очень давно Пеп Гвардиола покинул Баварию, и, наконец, первая встреча против его новой команды. Смотрим вперед. Я очень рад, что второй матч состоится в Мюнхене", – сказал Мюллер в видеообращении.

Напомним, Гвардиола тренировал Баварию с 2013 по 2016 годы, но так и не смог выиграть Лигу чемпионов для "ротен". Дебютные поединки 1/4 финала запланированы на 11 и 12 апреля, а ответные матчи – 18 и 19 апреля (точное расписание будет известно позже).

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов – Мудрик против Лунина, мегабитва для Гвардиолы