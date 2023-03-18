Жоау Канселу сможет помочь Баварии в обоих матчах против "горожан" (11 и 19 апреля), сообщает City Xtra.

Ман Сити – Бавария: Мюллер передал привет Гвардиоле после жеребьевки ЛЧ и радуется преимуществу стадиона

В январе мюнхенцы арендовали 28-летнего защитника, конфликтовавшего с Хосепом Гвардиолой. Манчестер Сити не прописывал никаких запретов по участию Канселу в очных матчах. Жеребьевка четвертьфиналов ЛЧ дала шанс португальцу отомстить Пепу. Новичок Баварии не всегда попадает в старт, но демонстрирует привычную производительность в атаке – гол+4 ассиста за 450 минут на поле.

Ситуация напоминает сезон 2019/20, когда мюнхенцы арендовали Филиппе Коутиньо у Барселоны. Хавбек оформил дубль в ворота своего клуба-владельца, довершив исторический погром каталонцев 2:8 как раз в четвертьфинале ЛЧ.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов – Мудрик против Лунина, мегабитва для Гвардиолы