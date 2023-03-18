Манчестер Сити уверенно разобрался с Бернли в четвертьфинале Кубка Англии. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Кубок Англии, 1/4 финала

Манчестер Сити – Бернли – 6:0

Голы: Холанд, 32, 35, 59, Альварес, 62, 73, Палмер, 68

Сити принимал команду Венсана Компани, который в свое время отыграл на Этихаде 11 лет, дослужился до звания капитана и завоевал 12 титулов. Летом бельгиец возглавил Бернли, быстро превратив пролетарскую банду Дайча в стильного лидера Чемпионшипа. "Кларетовые" в следующем сезоне явно будут играть в АПЛ, а сегодня имели очень серьезный экзамен.

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Парни Компани достойно держались полчаса. Ман Сити ожидаемо много владел мячом, но почти не создавал моменты. Ящик Пандоры открыл Эрлинг Холанд, который забил в прошлом туре АПЛ Кристал Пелас (1:0), а посреди недели вообще оформил пента-трик в матче ЛЧ против РБ Лейпциг (7:0). Бомбардир "горожан" в течение 3 минут добавил в свой актив еще 2 мяча с удобных передач Альвареса и Фодена.

Во второй половине Сити просто смял команду Компани. Холанда остановил только Гвардиола, рано заменивший норвежца после хет-трика. Бернли от этого легче не стало – дубль чемпиона мира Альвареса и молодой Коул Палмер довели дело до теннисных 6:0.

Манчестер Сити выдал сверхмощную неделю перед паузой на сборные. Три победы с разницей 14:0, 9 голов Холанда, общая беспроигрышная серия насчитывает 9 матчей. Венсан Компани получил суровый урок, чтобы до конца сезона лучше подготовить свою команду к реалиям АПЛ.

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