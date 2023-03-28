В первом матче сбора с Рексемом главный тренер МЮ Эрик тен Хаг намерен использовать молодёжный состав своей команды, в том числе перспективных игроков из академии. Об этом информирует Yahoo Sport. Матч состоится в Сан-Диего 25 июля на стадионе Снапдрагон.

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Для Рексема это будет первая поездка в США в истории клуба. Недавно этот клуб приобрёл голливудский актёр Райан Рейнольдс. Он же анонсировал проведение товарищеского матча с МЮ курьёзным видео с сэром Алексом Фергюсоном.

"Предсезонные туры – это всегда отличная возможность дать нашим самым многообещающим молодым игрокам академии возможность получить ценный опыт в основной команде, и этот матч против Рексема – отличный тому пример", – сказал футбольный директор МЮ Джон Мертоу.

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