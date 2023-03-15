Форвард Айнтрахта Рандаль Коло Муани убедил Манчестер Юнайтед в необходимости своей покупки.

В первые дни летнего трансферного окна Манчестер Юнайтед сделает официальное предложение франкфуртскому Айнтрахту по поводу нападающего сборной Франции Рандаля Коло Муани. Как информирует Bild, английский гранд готов раскошелиться на 120 миллионов евро.

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Сообщается, что на игрока также претендует ПСЖ.

В сезоне 2022/23 Коло Муани забил 16 мячей и оформил 12 голевых передач в 34 матчах за свой клуб во всех турнирах. Он перешел в Айнтрахт из Нанта минувшим летом в статусе свободного агента.

Сегодняшний ответный матч с Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов француз пропустит из-за дисквалификации.

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