Манчестер Юнайтед работает над сохранением игроков, у которых истекают контракты.

Люк Шоу подписал новое соглашение до 30 июня 2027 года, сообщает официальный сайт клуба. Предыдущий контракт завершался через год, что создавало риск потерять защитника бесплатно.

Тен Хаг настаивает на продаже не менее 4 игроков – покинуть Манчестер Юнайтед может даже капитан

Шоу является одним из главных старожилов нынешнего состава МЮ. Летом 2014-го "красные дьяволы" заплатили за таланта Саутгемптона 33 млн фунтов. Защитник пережил ужасный перелом ноги, но смог оправиться, завоевав место в основе клуба и сборной Англии. Пока 27-летний Шоу наиграл за Юнайтед 249 матчей, забил 4 гола и отдал 28 результативных передач.

Манкунианцы в скором времени надеются продлить контракты еще нескольких важных исполнителей – Рашфорда, Далота, Гарначо и Де Хеа.

Ньюкасл наголову разбил МЮ в матче АПЛ – нереальные сейвы Де Хеа были напрасны, погром по моментам, ЛЧ под угрозой