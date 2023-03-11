Бомбардир Тоттенхэма Харри Кейн остается целью №1 для главного тренера "дьяволов" Эрика Тен Хага, сообщает MEN.

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МЮ весь сезон проводит без забивного нападающего. Роналду со скандалом покинул клуб, Марсьяль постоянно страдает от травм, а Вегхорста априори рассматривали как временный вариант. Летом Тен Хаг планирует заполнить эту "дыру" звездным исполнителем.

Манчестер Юнайтед еще 2 года назад хотел приобрести Кейна, но Тоттенхэм задрал ценник до фантастических 150 млн фунтов. В ближайшее лето торги могут оказаться проще, поскольку контракт "Урагана" истекает уже в 2024-м. Харри исполнится 30 лет, а у него до сих пор нет ни одного трофея за всю карьеру. Тоттенхэм рискует даже не выйти в Лигу чемпионов, а вот МЮ Тен Хага довольно уверенно идет на третьем месте АПЛ и успел добыть Кубок лиги.

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