Болельщики и эксперты ожидали максимально уверенную победу Манчестер Сити в первом матче. Конечно, никто не забывал о трудностях "горожан" в чемпионате, где часто случались осечки или невыразительные игры – да и тактический прогресс "быков" при Марко Розе не списывали из расчетов. Просто все эти факторы казались несущественными, ведь разница в кадровом потенциале очень большая. К тому же, "ротен буллен" перед битвой против "синих" теряли очки с Кельном и уступали Униону.

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Пеп Гвардиола часто выражает восторг от своих соперников и прибедняется, будто у его подопечных нет шансов. Это списывают на дипломатичность и попытку завести команду, однако перед первой встречей с РБ Лейпциг коуч не врал – он действительно опасался немцев. Как следствие, включился синдром Пепа, когда вместо обычного тактического рисунка в топ-матчах начинаются неожиданные эксперименты.

Пеп кардинально изменил структуру атаки. Бернарду Силва оставался в глубине вместе с Родри (хотя должен был бы играть "десятку), Уокер начал активно включаться в атакующую пятерку (хотя годами оставался в тройке защитников), а Марез работал под нападающими (хотя он наиболее эффективен в изоляции у бровки). Такое решение привело к проблемам Рияда с открываниями, в то время как Уокер постоянно получал мяч не на ход.

При таком рисунке игры Манчестер Сити создавал мало опасных моментов, хотя довольно качественно контролировал попытки включений Лейпцига. Тем не менее, именно Марез забил гол в первом тайме, однако без ошибки защитников там не обошлось. После этого Гвардиола удивил во второй раз – он не стал ничего менять, отыграв весь матч без замен.

А вот Марко Розе решил рисковать, выпустив Хенрикса и начав планомерно насыщать атакующую группу. Собослай стал играть вторую десятку, фулбеки высоко поднимались по флангу (до перерыва немцы боялись так действовать), а команда прибегла к созданию изоляций. Гол Йошко Гвардиола не стал прямым следствием этих изменений, но РБ Лейпциг давил – и дожал.

Статистика показательна. Сити в первом тайме вел 7:1 по ударам и 0,59 vs 0,06 по ожидаемым голам. Во втором же было, 5:5 и 0,59 vs 0,79 в пользу немцев. Марко Розе перевернул ход встречи у себя дома и доказал готовность к созданию сенсации, но удастся ли это сделать на Этихаде? Честно говоря, шансы кажутся не такими уж и низкими.

Манчестер Сити после битвы с Лейпцигом выиграл три матча с суммарным счетом 10:1, но это только блестящий фасад. За ним кроются разгромы аутсайдера АПЛ (Борнмута, который почти не атакует и не играет с мячом) и вынос Бристоля в Кубке Англии – это представитель Чемпионшипа. Победа над Ньюкаслом была спокойной, однако "сороки" находятся на спаде. На выходных же "горожане" едва не разделили очки с Кристал Пэлас – единственный гол удалось забить благодаря случайному пенальти на 76-й минуте, причем моментов во втором тайме не возникало.

Проблемой для РБ Лейпцига выступает сам статус матча. Это уже не первая встреча с "ротен буллен", поэтому у Пепа Гвардиолы было время сделать выводы. Кроме того, это домашка для Ман Сити – а дома "горожане" выиграли 18 из 20-ти матчей, не потерпев ни одного поражения. В конце концов, стоит отметить отсутствие травмированных и дисквалифицированных в составе английского гранда.

Команда Марко Розе после первой встречи продолжила демонстрировать высокий уровень футбола. РБ Лейпциг победил Айнтрахт (представителя 1/8 финала Лиги чемпионов) и разгромил Боруссию М (недавно "жеребцы" сдержали Баварию), а поражение от Боруссии Д произошло при очень симпатичной игре – до пропущенного гола и после перерыва "быки" доминировали, чудом не спасшись с 0:2.

Все это выглядит очень серьезно, поэтому сегодня Манчестер Сити не может надеяться на легкую прогулку. Тем не менее, почти в каждом из трех предыдущих матчей соперник создавал значительные проблемы для "ротен буллен", а сейчас у них еще и травмировались Нкунку и Шлагер. Словом, за путевку в четвертьфинал РБ Лейпцигу придется выложиться на 300%.

Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – РБ Лейпциг

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Диаш, Аке – Марез, Родри, Гюндоган – де Брюйне, Холанд, Грилиш

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Раум – Собослай, Лаймер, Кампль, Форсберг – Вернер, Силва

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Фаворит в этой паре очевиден, но давайте не забывать о вылете Манчестер Сити от Монако и Тоттенхэма. Ну или просто посмотрите, насколько трудно "горожанам" дается сезон в Англии – даже Ноттингем способен зацепиться за ничью с ними. В конце концов, первая встреча показала, что РБ Лейпциг взять на голом авантюризме не удастся.

Гвардиола – не тот человек, который после первого неудачного эксперимента остановится. Именно оверсинкинг Пепа вносит главную интригу в это противостояние. Правда, даже при наличии такой уязвимости его подопечные демонстрируют фантастические показатели в ЛЧ, выиграв 21 из 23-х последних матчей и не потерпев ни одного поражения.

Собственно, тот же поединок с РБ на выезде показал, что даже странный Манчестер Сити способен как минимум не проиграть одному из лидеров Бундеслиги. Дома же англичане чрезвычайно мощные. Именно поэтому мы поставим на победу "горожан" – ставка не ультимативная, но шансы где-то 65% на 35%.

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