Сумма отступных за Эрлинга Холанда прописана в его контракте и составляет не менее 200 млн евро. Ман Сити настроен убрать этот пункт.

Руководство Манчестер Сити хочет уберечь своего ведущего форварда Эрлинга Холанда от соблазнительных предложений своих конкурентов. Боссы "горожан" стремятся убрать клаусулу в контракте норвежца, информирует портал 90min.

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Клаусула означает, что в случае получения предложения с прописанной в контракте игрока суммой, Эрлинг сам может решать, уйдет ли из Манчестер Сити в другой клуб, или нет. Отсутствие этого пункта позволит клубу самому решать судьбу игрока.

Точная сумма отступных в соглашении Эрлинга с клубом неизвестна, но отмечается, что она составляет не менее 200 млн евро.

Убрать пункт о клаусуле Манчестер Сити может только одним способом, предложив Холанду контракт на улучшенных условиях. Сообщается, что "горожане" готовы пойти на этот шаг.

В июне 2022 года Холанд подписал с манкунианцами пятилетний контракт. В этом сезоне он забил за Ман Сити 42 гола во всех турнирах. В услугах Холанда теоретически могут быть заинтересованы ПСЖ, Реал и Бавария.

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