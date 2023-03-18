Недавно футболист "горожан" попал на камеры видеонаблюдения, на которых видно, как он пристает к женщине и обнажает некоторые части своего тела. Полиция провела расследование и решила не преследовать Кайла Уокера.

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"32-летний мужчина добровольно пришел в участок для допроса 16 марта. Дело рассматривалось во внесудебном порядке, и сейчас оно закрыто", – говорится в заявлении полиции.

Уокер получил публичную поддержку от главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы и был вызван в сборную Англии на отборочные матчи Евро-2024 против Италии и Украины. С тех пор как полиция начала расследование, Уокер однажды вышел на замену за Манчестер Сити в двух матчах.

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