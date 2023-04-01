"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о важном матче для Манчестер Сити в плане чемпионской гонки и для Ливерпуля в контексте борьбы за Лигу чемпионов.

Второе подряд поражение мерсисайдцев в видеообзоре матча Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:1

Гвардиола против Клоппа – главное тренерское противостояние десятилетия. Они ни с кем не встречались так часто, как друг с другом. А вот дуэли бомбардиров не получилось. Ни по сезону (Холанд забил в чемпионате на 20 голов больше, чем Нуньес), ни непосредственно сегодня (Эрлинг из-за повреждений пропускал матч, а Дарвина посадили в запас в пользу Жоты).

Грилиш и Марез порвали Ливерпуль

Игра получила четкий сценарий. Манчестер Сити забрал мяч и затяжными перепасовками готовил атаки. Для более легкого выхода из обороны (структура 3-2) и лучшего контроля Стоунз вновь появился в опорной зоне. Ключевыми были роли Грилиша и Мареза на флангах. Англичанин классно разбирался в условиях ограниченного пространства, а алжирцу справа создавали изоляции.

План Гвардиолы сработал, ведь с обоих флангов шла угроза. Марез чаще всего сегодня выходил на ударные позиции и создал партнерам больше всего моментов (5 передач под удар, 1 ассист). Грилиш просто был лучшим у Сити (гол+ассист), как и в целом в последние месяцы. Именно они создали первый гол, который удалось забить после образцовой комбинации. Альварес замкнул прострел Джека.

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Парни Клоппа использовали единственный момент

К тому времени Манчестер Сити пропустил. Причиной стала смелая структура владения и, соответственно, контрпрессинга. Хозяева высоко накрывали Ливерпуль после потерь. В идеале Сити сразу возвращал себе мяч. Не в идеале – останавливал гостей фолом. Но когда не удавалось накрыть или сфолить, "горожане" пропускали быструю атаку на свои ворота. Обороняясь в меньшинстве (2 в 3 или 3 в 4).

Ливерпуль отказался от высокого прессинга и встречал Сити на среднем блоке (в 4-4-1-1) на собственной половине. Салах шел в центр, а на бровке египтянина прикрывал Эллиот. Гости не часто контратаковали, но сумели открыть счет. Салах отличился после скидки Жоты – Мохамед забил в 4 подряд матче против Сити. Этот удар стал единственным незаблокированным у Ливерпуля за весь матч.

Man City 4-1 Liverpool



Liverpool lost a Premier League game in which they scored first for the first time since February 2021.



They managed just four shots against Man City today, their fewest in a league match since September 2011 (3 vs Spurs) pic.twitter.com/Vw2I3norSA — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 1, 2023

Альварес заставил забыть о Холанде

После перерыва Манчестер Сити организовал быстрый гол. Грилиш и Марез снова растянули Ливерпуль, но ключевой пас отдал Хулиан. Аргентинец отрезал всю оборону гостей забросом на Рияда. Дальше уже было дело техники – алжирец прострелил, де Брюйне замкнул в пустые ворота. Кевин, кстати, провел далеко не идеальный матч (хоть и имеет гол+ассист), моментами он ошибался.

Хорошо, что у Пепа пять других первоклассных футболистов в топ-форме. Даже потеря Холанда не стала проблемой. Альварес шикарно помогал в прессинге и завершал атаки. Еще и уходил в глубину для подыгрыша партнерам. С его стеночек перед штрафной начался и третий гол. Аргентинец пробил после паса Мареза, а Гюндоган первым успел на добивание.

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Клопп попытался спасти игру заменами и более агрессивным прессингом, но это не помогло. Гости пропустили четвертый, когда де Брюйне и Грилиш вдвоем разорвали защиту. Ливерпуль за весь второй тайм не провел ни одной осмысленной атаки – абсолютная беспомощность против контроля Сити. Даже с Реалом было интереснее, когда мерсисайдцы первые 20 минут возили в Мадрид и только потом поплыли.

Манчестер Сити слишком сильный соперник для этого Ливерпуля. Гол Салаха и еще несколько подобных эпизодов показали, что был шанс ловить Сити на контрах. Гости не смогли и отстают от зоны Лиги чемпионов на 7 очков. Впереди Тоттенхэм и Ньюкасл. А вот Манчестер Сити остается в борьбе за чемпионство – 5 баллов отставания от Арсенала, но более легкий календарь.

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