Манчестер Сити принимал Ливерпуль в центральном матче 29-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Подопечные Пепа Гвардиолы пытаются догнать в турнирной таблице Арсенал. Чтобы не отставать от лидера АПЛ, Манчестер Сити нужно было одерживать победу. Матч начался с гола Салаха, но "горожане" быстро пришли в себя и через 10 минут сравняли счет.

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После перерыва подопечные Гвардиолы вспомнили, что они хозяева поля, и продолжили наседать на ворота гостей. Де Брюйне вывел свою команду вперед, а через семь минут Гюндоган удвоил преимущество "горожан". Точку в матче поставил Грилиш.

Таким образом, Манчестер Сити одержал свою 100 домашнюю победу в английской Премьер-лиге под руководством Пепа Гвардиолы в своем 128-м матче на Этихаде. Ливерпуль проиграл во втором матче подряд в АПЛ.

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