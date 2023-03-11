Лондонцы держали интригу до последних минут, однако простая ошибка перечеркнула надежды Кристал Пэлас и Арсенала – Манчестер Сити победил и удержался в чемпионской гонке.

Фаворит в поединке между Кристал Пэлас и Манчестер Сити был очевидным. Кроме разницы в классе, за "горожан" играла еще и турнирная мотивация – они отставали от Арсенала на 5 очков. Казалось, что у двенадцатой команды чемпионата просто нет шансов.

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Подопечные Пепа Гвардиолы сделали достаточно для победы еще в первом тайме. Уже на 4-й минуте Диаш мог забивать выстрелом с лета с линии штрафной (Гуайта справился), а на 5-й Грилиш обыграл нескольких соперников и бахнул метров с 20-ти – мимо ближней штанги! На 28-й Холанд замыкал прострел Аке, однако с линии вратарской Эрлинг умудрился запустить мяч в небо.

Еще через две минуты мощный выстрел норвежца парировал Гуайта, а его добивание прошло параллельно воротам. Кристал Пэлас огрызнулся только двумя заблокированными ударами с невыгодных позиций. Словом, Сити был лучше – вот только моменты Холанда стали последними в первом тайме. "Горожанам" не хватало динамики, а "орлы" не паниковали.

Как следствие, первый тайм завершился с нулями на табло. Ожидалось, что во втором тайме встревоженные гости поднимут обороты и разорвут лондонцев, однако подопечные Пепа выглядели даже хуже. До 70-х минут в актив фаворита можно было занести только выстрел Фодена со стандарта в левый нижний угол (Гуайта выручил). Кристал Пэлас держался уверенно, а Манчестер Сити вообще не оказывал давления.

Болельщики Арсенала уже начали потирать руки, однако на 76-й минуте лондонцы разочарованно схватились за голову. Гюндоган после розыгрыша углового обыгрался с Фоденом и вошел в штрафную, качнул Олисе и получил по ногам – пенальти! Холанд уверенно его реализовал. 0:1!

После этого гости провели еще несколько атак, однако им не хватало остроты и динамики – "орлы" ловили соперника в офсайды. Проблемой было отсутствие контригры. У подопечных Патрика Виейра было несколько прострелов, но не было моментов. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу команды Пепа Гвардиолы.

Манчестер Сити набрал 61 очко, приблизившись к Арсеналу на расстояние двух очков. "Канониры" свой поединок проведут завтра – у них выезд на Крейвен Коттедж к Фулхэму. Кристал Пэлас с 27 зачетными баллами остается двенадцатым, держась в четырех пунктах от зоны вылета.

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