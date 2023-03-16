Манчестер Сити объявил в своих соцсетях о том, что аргентинский нападающий подписал новое соглашение с клубом, которое рассчитано до 2028 года.

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"Я очень доволен моим первым сезоном в Англии, но я могу еще многое сделать. Знаю, что могу быть лучшим, и Манчестер Сити предлагает мне все необходимое для реализации моего потенциала. Хочу поблагодарить менеджера, тренеров и всех в клубе за все, что они сделали для меня с момента моего переезда летом. Я не мог просить о большем. Это клуб, заботящийся о своих игроках, и я чувствовал такую поддержку на протяжении всего своего пребывания здесь", – рассказал игрок официальном сайте команды.

Хулиан Альварес присоединился к Манчестеру Сити летом 2022 года. В составе английской команды он провел 33 матча во всех турнирах, отличившись 10 голами и 3 ассистами. Форвард вместе со сборной Аргентины завоевал золото на Мундиале в Катаре. На турнире за национальную команду Альварес забил четыре гола.

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