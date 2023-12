"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Эрилнг Холанд поставил на колени РБ Лейпциг в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

Рекордные пять голов Холанда в видеообзоре матча Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0

Ожидалось, что Манчестер Сити снимет все вопросы противостоянии с РБ еще в первом матче. Впрочем, Пеп Гвардиола снова перемудрил с тактическими решениями – в частности, каталонец решил сыграть без замен. Как следствие, вместо уверенного триумфа англичане получили результативную ничью (1:1). Теперь все должно было решаться на Этихаде, где "горожане" не потерпели ни одного поражения в сезоне.

Пеп вернулся к базовым настройкам, Розе не стал рисковать

Хозяева провели две замены по сравнению с выездом. Вместо Мареза вышел Де Брюйне, вместо Уокера – Стоунз. Пеп при этом оставил эксперименты, вернувшись к базовым настройкам. Если в Германии он сыграл без фальшивых фулбеков, то на этот раз в центр активно заходил Стоунз (в то время как Родри помогал в билд-апе защитникам).

Бернарду Силва и Де Брюйне менялись местами, играя ниже или выше, в середине или на фланге. Грилиш традиционно давал ширину, а Холанд опускался в центр для помощи при розыгрышах. При прессинге же "горожане" выстраивали четверку Грилиш-Холанд-КДБ-Бернарду – по большей части они выжидали на вынос Бласвиха, но время от времени пас на него ставил триггером для давления.

РБ Лейпциг, в свою очередь, не стал рисковать со стартовых минут. Немцы насыщали центр узкой четверкой и практически не прессинговали Сити. Фулбеки не шли вперед, хотя во втором тайме на Ред Бул Арене именно подобная тактика принесла успех "ротен буллен".

Старт матча: Манчестер Сити регулярно обостряет, стандарты – тоже источник моментов

Данная структура игры команд определила ход первого тайма. Манчестер Сити доминировал, создав дебютный момент уже на 2-й минуте встречи. Силва и КДБ обыгрались на фланге, после чего последовал кросс в центр штрафной – там никто не уследил за Гюндоганом. Илкай бахнул в касание, но запустил мяч на трибуны.

На 11-й минуте забивать должен был Холанд. Эрлинг стартовал из глубины под заброс от Аке – норвежец обогнал Гвардиола, принял сферу и оказался прямо перед Бласвихом! Кипер сократил дистанцию и спас РБ Лейпциг.

На 19-й минуте же у Сити сработала штука, которая еще не раз проявит себя в данном матче. Хозяева заработали угловой, немцы не смогли выбить мяч, а "горожане" стреляли по воротам несколько раз. "Быки" отбились, однако просмотр видеоповтора показал, что сфера попала в руку Хенриксу.

Славко Винчич назначил пенальти, который уверенно реализовал Холанд (хотя Бласвих угадал угол). 1:0! А ровно через две минуты Холанд оформил дубль! На этот раз сработал прессинг.

Эрлинг надавил на Бласвиха, заставив его выбить мяч в никуда. Аканджи выиграл борьбу в центре и сбросил мяч обратно в атаку, после чего Де Брюйне сместился к полукругу и выстрелил в перекладину – а норвежец тут же сыграл на добивании! 2:0!

Розе ризикнув – не спрацювало. Манчестер Сіті покарав за сміливість, але знову забив не з гри

РБ Лейпциг сразу изменил тактику, начав рисковать. У "ротен буллен" включился интенсивный прессинг и подъем фулбеков в атаку. Оказалось, что Манчестер Сити не так и страшен – подопечные Пепа Гвардиолы стали ошибаться на собственной трети.

На 33-й минуте гости даже вывели Вернера один на один с Эдерсоном, однако кипер выбежал за пределы штрафной и сбил Тимо. Как ни странно, фол записали именно на форварда.

