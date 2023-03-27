Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не сиял радостью, хотя его команда на выезде одолела Мальту (2:0) в отборе Евро-2024.

"Такие матчи тяжелые, потому что в них есть что терять. Эти игры раздражают, малопривлекательны и не очень приятны. Соперник глубоко закрывается, не оставляя достаточно простора. Тебе нельзя терять концентрацию.

Урок для Украины в видеообзоре матча Мальта – Италия – 0:2

Некоторые вещи мы сделали хорошо, некоторые плохо. Важно было раскрыть соперника, и нам это удалось. Но потом нам нужно было забить еще несколько голов. Мы могли и должны были выступить гораздо лучше. В чем? Почти во всем", – цитирует строгого Манчини La Gazzetta dello Sport.

Италия реабилитировалась за поражение от Англии и теперь делит второе место группы С с Северной Македонией (по 3 очка). Украина и Мальта пунктов не набирали.

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