Полузащитник Левена Софьян Кийин чуть не попрощался с жизнью.

Марокканский игрок Левена родился в рубашке. Он чудом выжил в страшном ДТП. Как сообщает Dhnet, авария произошла в четверг вечером, 30 марта.

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Автомобиль Кийина врезался в кольцо, которое послужило трамплином. Транспортное средство взлетело на несколько метров на невероятной скорости, сделало сальто в воздухе, а затем пробило стену спортивного комплекса. Свидетели с места происшествия отмечают, что 25-летний футболист двигался с превышением скорости.

El momento del grave accidente de Sofian Kiyine

ALLAH Y CHAFIH ?pic.twitter.com/EU8nx5v6pa — Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) March 30, 2023

Пока жизни Софьяна Кийина ничего не угрожает. Марокканец получил несколько переломов и остается под наблюдением врачей.

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