Франция. Лига 1, 28 тур

Реймс – Марсель – 1:2

Голы: Балогун, 13 – Санчес, 16, 29

Тяжелый матч Малиновского

Марсель на неделе активировал опцию выкупа Малиновского. Руслан в предыдущем матче был светлым пятном команды, которая чудом упустила победу. Поэтому сегодня украинец снова вышел в стартовом составе, сформировав группу атаки с Санчесом и Ундером.

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Руслан номинально закрывал позицию левой "десятки", но имел особые задачи. Во время прессинга он смещался в центр (Алексис шел влево), а во время позиционных атак садился глубже за мячом. Малиновский в дебюте встречи хорошо сыграл на перехвате, но запорол момент неточным пасом. Потом разогнал неплохую контратаку, которая ничем не завершилась. На 64 минуте Малиновского заменил Унаи.

Эпизодами украинец заигрывался. После потери мяча так насел на Кейта, что получил заслуженную желтую карточку. В целом с единоборствами не задалось у Руслана – он проиграл 73% дуэлей и трижды дал себя обыграть. Ни одного удара, только две передачи в финальную треть – с такими показателями трудно рассчитывать на хорошие оценки. Статистические порталы определили его одним из худших на поле: SofaScore – 6.4, WhoScored – 6.3, FotMob – 6.1.

Марселю повезло, Алексис создал два гола

Марсель в этом сезоне уязвим и нестабилен. Классные матчи чередуются с провальными, даже классные таймы чередуются с провальными. Олимпик сегодня поехал в гости к очень серьезному сопернику – Реймс не проигрывал в чемпионате с сентября. Потому гол Балогуна в начале поединка не стал сюрпризом.

Марсель обыграл Реймс благодаря всплеску гениальности Алексиса. Чилиец сделал два гола из ничего. Сначала идеально пробил со штрафного, а затем, воспользовавшись выносом голкипера, оформил дубль. У Пау Лопеса ассист. Это почти все, что создали провансальцы, если не считать шанса Жиго на последних минутах.

Реймс еще в первом тайме владел инициативой, а во втором – возил гостей (12:4 по ударам). Главным источником креатива был Джюня Ито. Мунеци замыкал прострел с фланга и попал в штангу, удар Флипса со штрафного вытащил Лопес. Марсель закрылся в штрафной и играл на отбой. О прессинге Игорь Тудор даже не мечтал.

Марсель удержал победу, но это чудо. На третьей компенсированной минуте Балогун после скидки Мунеци не попал в пустые ворота. Гостей спасла штанга. Олимпик оборвал 19-матчевую беспроигрышную серию Реймса, набрал 59 очков и сократил отставание от ПСЖ до 7 баллов (Париж немного раньше проиграл Ренну).