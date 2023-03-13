Марсель потерял победу над Старсбуром (2:2) в 27 туре Лиги 1. Отчет о матче и игре Руслана Малиновского и Эдуарда Соболя читайте на "Футбол 24".

Франция. Лига 1, 27 тур

Марсель – Страсбург – 2:2

Голы: Мбемба, 49, Санчес, 76 (пен) – Ахолу, 88, 89

Удаление: Балерди, 29 (М)

Провальный тайм Марселя

Начало вечера было катастрофическим для Марселя. Команда Игоря Тудора как будто не вышла на поле. С первых минут все полетело не по плану. Страсбуру удалось максимально упростить игру и получить комфортный для себя сценарий. Хозяева не могли связать несколько передач, а гости играли забросами на форвардов и постоянно создавали моменты.

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Сансон бил по воротам с выгодных позиций и выводил на удары партнеров. Лучший шанс отличиться имел Дилейн, хорошая возможность возникла у Гамейро. На 30-й минуте Марсель остался в меньшинстве. Провансальцы пропустили очередную передачу за спины, а Балерди, пытаясь не пустить Диалло один на один с вратарем, сбил соперника и получил красную.

Впрочем, не удаление сломало тактику Марселя. В равных составах статистика была красноречивой – 1:9 в пользу гостей. Без Балерди должно было стать еще сложнее, ведь футбол Тудора заточен на персональный прессинг. Однако Марсель добавил в интенсивности и сумел выровнять игру. Ключевым стал гол имени Малиновского, который забил Мбемба. Затем хозяева заработали пенальти и закрепили преимущество – отличился Алексис.

Малиновский – светлое пятно Марселя

На прошлой неделе Малиновский начал матч на скамейке запасных, а после выхода ничего интересного не показал. К счастью, тренер не разочаровался. Сегодня Руслан получил место в стартовом составе – позиция атакующего хавбека ближе к левому флангу. Там он демонстрирует лучшую игру в Марселе.

Украинец был светлым пятном в команде на фоне темного вечера. Нет, он тоже ошибался: после первой потери Руслана гости чуть не открыли счет, а после неловкой передачи в чужой штрафной – перехватили мяч и забросили вперед на Диалло (все завершилось удалением). Однако ошибались все, а создавал только Малиновский.

За 70 минут Марсель нанес 4 удара: три из них в активе Малиновского (еще один – добивание после его попытки). Руслан пристреливался – первые два удара из-за пределов штрафной были неточными. В конце концов, украинец пробил в створ. Мяч после мощного удара со штрафного полетел по центру ворот, голкипер парировал, однако прямо на ногу Мбемба.

Малиновский набил очень хорошую статистику. 69% выигранных дуэлей – фантастический показатель для игрока атаки. Украинец не боялся сохранять у себя мяч и заставлял оппонентов фолить. Все попытки дриблинга были удачными. Еще и без мяча неплохо читал игру, трижды сыграв в отборе. Оценки статистических порталов отличные: SofaScore – 7.5, WhoScored – 7.5, FotMob – 7.6.

Соболь получил солидного конкурента

Соболь неожиданно очутился в запасе Страсбура. Украинец стабильно выходил в основе, однако сегодня тренер решил оставить его на скамейке. Слева в обороне вышел опытный Дилейн, не игравший с ноября из-за травмы. Кажется, Соболь получил очень серьезного конкурента.

Дилейн стал одним из самых острых у Страсбура. В середине первого тайма он выгрыз мяч и вырвался на свидание с голкипером, но не попал в дальний угол. Перед перерывом фулбек вырезал шикарную подачу с фланга на голову Гамейро (0,43 хА) – Кевин пробил над воротами.

На 70-й минуте Соболь заменил Дилейна. Эдуард поддерживал атаки и участвовал в финальном штурме. Он попытался спасти команду, заработав пенальти, но судья распознал явную симуляцию и показал желтую фулбеку. Оценки низкие: SofaScore – 6.4, WhoScored – 6, FotMob – 5.9.

Грандиозная развязка противостояния украинцев

Парадоксальное дерби украинцев получило такую же развязку. Страсбур долгое время играл лучше, но не мог забить. Получив численное превосходство, гости не атаковали и умудрились дважды пропустить. А когда казалось, что Марсель взял ситуацию под контроль, все снова перевернулось.

Страсбур устроил финальный штурм и отыгрался. Дублем отличился Ахолу. Сначала хавбек нашел мяч в штрафной после углового и сократил отставание, а через минуту сравнял счет сумасшедшим выстрелом издалека – мяч от перекладины опустился в ворота. Арбитр зафиксировал ничью, хотя на последних секундах Ахолу мог оформить хет-трик и вырвать победу для Страсбура, но попал в штангу.

Марсель набрал 56 баллов и остался на втором месте с 10-очковым отставанием ПСЖ. Страсбург, имея 23 балла, продолжает борьбу за выживание (15 место).