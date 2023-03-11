Бразильские фанаты всегда сходят с ума, когда именитые игроки возвращаются к ним из Европы.

Вчера Флуминенсе провел презентацию 34-летнего Марсело, вернувшегося в клубе на правах свободного агента.

На трибунах Мараканы собралось 35 тысяч фанатов, чтобы поприветствовать ветерана. Экс-звезда Реала с семьей вышел на сцену под безумные овации публики и фейерверки.

A HORA DO REENCONTRO! EU NÃO TENHO PALAVRAS #M12NoMaraca pic.twitter.com/V1n6JC3UqC — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 11, 2023

Марсело прошелся по стадиону и успел немного понабивать мяч, чем окончательно довел болельщиков до экстаза.

O homem sabe pouco, po ? pic.twitter.com/2IwWyA0lST — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 11, 2023

Напомним, что Марсело присоединился к академии Флуминенсе в 13 лет, а за первую команду дебютировал в 17. Именно из бразильского клуба защитник перебрался в мадридский Реал (2007 – 2022), с которым пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

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