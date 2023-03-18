Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов подарила нам очень интересные пары. Не только с точки зрения исполнителей – тренерские дуэли также будут крайне ярыми.

Успех в плей-офф Лиги чемпионов зависит не только от удачных действий футболистов, но и от успешности тренерских идей и избранной тактики. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает, какие тренерские противостояния нас ожидают в 1/4 финала ЛЧ.

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Карло Анчелотти VS Грэм Поттер

Противостояние, которое крайне тяжело назвать равным. Опытный итальянец уже долгое время выжимает из Реала все возможное и довел его до титула сильнейшей команды мира. Карло лишь изредка делает точечные усиления, опираясь на стабильный состав и опытных ветеранов, которые, несмотря на возраст, стремятся оставаться на вершине мировой славы.

А вот Поттеру даже несмотря на колоссальные вливания в состав не удается найти баланс, который наконец-то вернет Челси в победный путь и позволит вспомнить могущество этой команды. Полный провал в чемпионате английский тренер надеется компенсировать победой в ЛЧ. О своих амбициях он заявил после победы над Боруссией в 1/8 финала. Но заявление "Попробуем выиграть эту чертову Лигу чемпионов" пока кажется слишком громким, тем более, что лондонцам придется одолеть действующего победителя турнира. Челси сейчас не выглядит сильнее Ливерпуля, а с мерсисайдцами у Реала особых проблем не возникло.

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Симоне Индзаги VS Роджер Шмидт

Интересно противостояние тренеров нового поколения, представляющих разные футбольные школы. Феерией игру Интера в противостоянии с Порту не назовешь, потому считать итальянцев фаворитом никто не будет. Скорость, которую требует Шмидт от своих подопечных, может стать козырной картой, противодействия которой в кармане Индзаги может не найтись.

Вместе с тем, в распоряжении итальянца больше опытных исполнителей, а опыт – это фактор, который в больших турнирах способен играть решающее значение. Это противостояние будет крайне интересно с точки зрения тактики, поэтому наставникам точно придется определять несколько возможных планов на игру.

Гвардиола VS Нагельсманн

Наверное, самое интересное противостояние 1/4 финала Лиги чемпионов. На пути Гвардиолы к мечте о европейском триумфе стал бывший клуб во главе с наставником, который очень быстро прошел путь от перспективного тренера до топ-специалиста с мировым именем. Нагельсман часто говорил, что воспринимает Хосепа как учителя, и настал момент, когда Юлиан имеет возможность доказать, что он очень хороший ученик.

Похоже, что победу одержит тот, кому лучше удастся построить защиту: Баварии надо работать над удержанием убийственного Холанда, а защита Сити будет вынуждена отражать настоящий шквал резких выпадов соперника. Чьи замыслы сработают лучше – узнаем уже скоро.

Пиоли VS Спаллетти

Еще одно интересное противостояние, которое жеребьевка вынесла за пределы итальянского чемпионата. Спалетти удалось вдохнуть в Наполи чемпионский дух и команда уверенно шагает к завоеванию Скудетто. Милан то и дело спотыкается о далеко не сильнейших соперников и потерял уверенность в своих силах. Конечно, большую роль сыграл переполненный лазарет, но команда такого статуса просто не имеет права давать системный сбой из-за отсутствия определенных исполнителей.

Впервые за 11 лет Милану удалось пробиться на эту стадию турнира и Пиоли выражал надежду, что ему не придется играть против итальянских команд. Судьба решила иначе, и теперь Стефано придется искать пути реабилитации из-за неудач в Серии А с командой, возглавляющей таблицу. У Спаллетти же меньше препятствий на пути к успеху, поэтому кажется, что Наполи будет более агрессивным и раскрепощенным. Как бы то ни было, это противостояние точно подарит нам моменты, которые станут настоящим наслаждением для всех поклонников футбола.