На матче между Ромой и Барселоной в первом четвертьфинале женской Лиги чемпионов собралось 39 454 болельщика.

Как информирует Voce Giallorossa, это – самое большое количество зрителей в истории итальянского женского футбола.

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Матч вызвал большой интерес, поскольку женская команда Ромы лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая после 19 туров Ювентус на 8 очков. Женская команда Барселоны является не только лидером чемпионата Испании, она также действующий вице-чемпион Европы. "Блаугранас" проиграла прошлогодний финал Лиги чемпионов Лиону (1:3).

Первая встреча между Ромой и Барселоной на Олимпико завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте матче оформила Сальма Параллуэло.