"Матч против сборной Украины стал самым грандиозным событием в истории второй команды Брентфорда. Это был самый сильный соперник, с которым мы когда-либо сталкивались. Это был исключительный матч для нашей молодёжи, которую усилили два игрока первой команды – Понтус Янссон и Джош Дасильва.

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В первом тайме мы стремились владеть мячом и пропустили после подачи с углового, что нас особенно разочаровало. Во втором тайме мы были очень компактны, но в последние 20 минут встречи украинцы продемонстрировали класс и несколько раз взломали нас. Бен Уинтерботтом совершил несколько потрясающих спасений, но у нас тоже были моменты – игра получилась открытой.

Противостоять таким игрокам как Мудрик – для 17-летних ребят это невероятный опыт. Мудрик великолепен как с мячом, так и без мяча. Мы лично смогли в этом убедиться.

Нам пришлось предпринять колоссальные усилия, чтобы создать опасность возле чужих ворот. Это был один из самых сложных матчей, в которых участвовала наша команда. Я горжусь своими парнями, все в клубе должны гордиться ими за то, как они справились с игрой. Мы желаем Украине всего наилучшего в последующих матчах.

Украина – страна, которая столько всего пережила за последнее время... Нам было приятно видеть их на Джерси-роуд во время тренировок. То, что украинская сторона попросила Брентфорд Б сыграть против них, говорит о том, где мы находимся и где находится наш клуб в целом. Мы действительно желаем ей всего наилучшего, это был великолепный момент", – приводит слова Макфарлейна официальный сайт Брентфорда.

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