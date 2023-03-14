Накануне ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов легенда немецкого футбола рассказал, что думает о вероятности команды Юргена Клоппа совершить камбек в матче против мадридцев после поражения 5:2 в первой встрече. Маттеус также оценил шансы Лейпцига против команды Гвардиолы.

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"Манчестер Сити и Реал более известны, чем Наполи, вы знаете, чего ожидать от обоих клубов. Даже если проанализировать и хорошо изучить игру неаполитанцев, все равно существует риск недооценить их.

В случае с Реалом все по-другому. Мадридцы пройдут Ливерпуль, даже несмотря на то, что Юрген Клопп совершил сенсацию, обыграв Манчестер Юнайтед со счетом 7:0. Он не сможет сделать то же самое на Сантьяго Бернабеу. Дела у обеих команд в лигах идут не очень хорошо, поэтому они уделят больше внимания Лиге чемпионов, чем когда-либо еще. Лейпциг - аутсайдер в матче против Манчестер Сити. Но кто знает? Возможно, они снова сыграют вничью, будет дополнительное время и пенальти", – написал Маттеус в колонке для Sky Sport.

Напомним, что Манчестер Сити сыграет против Лейпцига 14 марта, а Реал примет Ливерпуль 15 марта. Обе встречи начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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