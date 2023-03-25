Сборная Украины провела тренировку на Уэмбли, где игроки Шахтера поквитались с Евгением Коноплянкой за его шутки по поводу позорного поражения от Фейеноорда.

Коноплянка на встрече с частью делегации сборной Украины подшутил над представителями Шахтера после поражения от Фейеноорда со счетом 1:7. "Слежу за вами, вижу-вижу, что научились семерку глотать".

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Похоже, что Николай Матвиенко решил ответить Евгению на футбольном поле. Во время упражнения Коноплянка вместе с Зинченко должны были перехватить мяч, которым перепасовывались игроки сборной Украины, в частности Матвиенко, Степаненко и тренер команды Руслан Ротань.

Евгений остался неудачником в этом занятии. Сначала Матвиенко отдал передачу между ног Коноплянке, а затем Степаненко в подкате вновь оставил экс-партнера по Шахтеру с ничем. Конечно, не обошлось без дружеских шуток.

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