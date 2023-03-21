"Матвиенко имел серьезное предложение из Англии, но мы его не отпустили. Во-первых, считаем, что он стоит больше. Во-вторых, он является лидером Шахтера и сборной Украины, он – будущее нашего клуба и национальной команды.

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Поэтому мы будем уважать каждое предложение, поступающее в отношении футболиста, и будем рассматривать либо трансфер игрока, либо подписание нового контракта. Возможно, в будущем поступит лучшее предложение, и он окажется в одном из топ-чемпионатов Европы.

Сегодня Николай Матвиенко многое дает Шахтеру, ведет себя очень профессионально. Он является примером для молодых футболистов: за все годы в клубе у него нет ни одного удаления. И этот контракт является наградой ему как футболисту, как человеку, как профессионалу", – цитирует Срну сайт дончан.

Напомним, Николай является воспитанником "горняков", за первую команду дебютировал в 2015-м. С тех пор наиграл 157 поединков (26 в этом сезона) и выиграл 8 трофеев. Зимой его активно хотел подписать Брайтон Роберто Де Дзерби, но 20 миллионов евро не устроили Шахтер.

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