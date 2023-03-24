"Хороший капитан? Он должен быть ориентирован на команду и объединять. Я не собираюсь менять себя, но у меня есть голос, к которому прислушиваются. Это нужно хорошо использовать, думать о коллективе. Между мной и моими товарищами по команде не должно быть разрыва. Партнеры, которые играли со мной, знают, что моя первая одержимость – победы. И побеждаю не один, а с командой. Я буду связью между старшим поколением и молодым в сборной.

Дешам обосновал назначение Мбаппе капитаном – сборная Франции на грани конфликта

В команде есть важные игроки, я не хочу решать один, навязываться, я хочу дать другим проявить себя. Мы всегда работали вместе, когда каждый на своем месте, достигая больших результатов. Было бы ошибкой все это терять.

Я буду другим капитаном. Не думаю, что тренер сделал меня капитаном, думая, что я собираюсь делать то же, что и Льорис. Я знаю, что мои слова вызывают шум. Люди будут видеть меня немного чаще, но я хочу оставить место для других, поэтому я не должен монополизировать медиапространство. Не думаю, что буду приходить сюда на каждую игру.

Я разговаривал с Гризманном, потому что он был разочарован, и это ясно. Я сказал ему, что на его месте я мог бы так же отреагировать. Он, возможно, один из самых важных игроков эпохи Дидье Дешама. У него есть опыт в сборной Франции, которого у меня нет, и это ценит вся команда. Нам нужен он и радость его жизни. Будем работать рука об руку, бок о бок. Если у него есть что сказать, я сяду и послушаю. В этой группе каждый может свободно выражаться", – отметил Мбаппе на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Франции сыграет против Нидерландов в рамках отборочных матчей на Евро-2024 24 марта. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

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