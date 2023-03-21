После чемпионата мира несколько игроков "синих" объявили о завершении карьеры. Манданда, Бензема, Варан и Льорис покинули сборную и решили сконцентрироваться на выступлениях за свои клубы. Голкипер Тоттенхэм не только был первым номером в сборной, но и ее капитаном. Перед международной паузой Дидье Дешаму нужно было назвать его преемников.

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По информации L'Equipe, капитанская повязка перешла к Килиану Мбаппе, а вице-капитаном команды стал Антуан Гризманн. С первым номером тоже все обошлось без сюрпризов. Льориса заменит голкипер Милана Майк Маньян. Но Дешам подчеркнул, что иерархия может измениться во время летних матчей.

"Отвечу частично. Позиция номер 1 достается Меньяну. Иерархия важна. Но я тоже буду обсуждать это с другими. Для этих встреч будет своя иерархия, но она также может быть другой для следующих матчей в июне. Международный опыт может быть дополнительным преимуществом для запасных голкиперов", – цитирует Дешама L'Equipe.

В свои 24 года Килиан Мбаппе провел 66 матчей и забил 36 голов за французов. Напомним, что сборная Франция стартует в отборе на чемпионат Европы-2024 с матча против Нидерландов 24 марта, а через два дня "синие" сыграют против ирландцев в Дублине.

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