Мбаппе верит в своих партнеров – звезда сборной Франции поставил перед командой амбициозную цель
Нападающий "синих" Килиан Мбаппе обозначил цели, которых, по его мнению, должна достичь команда.
"Роль капитана? Это новая ответственность, но, прежде всего, удовольствие. Это действительно что-то замечательное, если бы мы сказали маленькому Килиану, что он станет капитаном, это было бы страшно.
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Наша цель – не закрывать дверь перед другими. Я – клей между старым и новым поколением. Пока что я был избалован поколениями, у меня были хорошие команды. У нас нет проблем сказать, что мы играем в лучших клубах мира, что у нас есть игроки, которые являются одними из лучших на своих позициях. Всё зависит только от нас.
У нас всегда была хорошая команда, осталось много игроков. Мы должны использовать все, двигаться вперед, чтобы выигрывать титулы. Цель состоит в том, чтобы получить квалификацию на Евро-2024, а затем выиграть турнир", – высказался Мбаппе в программе Téléfoot.
Напомним, что сборная Франции стартовала в отборе на Евро-24 с уверенной победы над Нидерландами. Килиан Мбаппе в той встрече оформил 2+1 по системе гол+пас. Следующий матч "синие" проведут против Ирландии 27 марта.
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