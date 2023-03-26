"Роль капитана? Это новая ответственность, но, прежде всего, удовольствие. Это действительно что-то замечательное, если бы мы сказали маленькому Килиану, что он станет капитаном, это было бы страшно.

"Мы готовились целую неделю": Мбаппе – о разгроме Нидерландов и дебюте в роли капитана

Наша цель – не закрывать дверь перед другими. Я – клей между старым и новым поколением. Пока что я был избалован поколениями, у меня были хорошие команды. У нас нет проблем сказать, что мы играем в лучших клубах мира, что у нас есть игроки, которые являются одними из лучших на своих позициях. Всё зависит только от нас.

У нас всегда была хорошая команда, осталось много игроков. Мы должны использовать все, двигаться вперед, чтобы выигрывать титулы. Цель состоит в том, чтобы получить квалификацию на Евро-2024, а затем выиграть турнир", – высказался Мбаппе в программе Téléfoot.

Напомним, что сборная Франции стартовала в отборе на Евро-24 с уверенной победы над Нидерландами. Килиан Мбаппе в той встрече оформил 2+1 по системе гол+пас. Следующий матч "синие" проведут против Ирландии 27 марта.

Франция уничтожила Нидерланды – рекордный по скорости разгром, дубль Мбаппе в роли капитана и геройство Меньяна в финале