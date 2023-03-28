Дортмундская Боруссия идет на крайние меры, чтобы не дать грандам утащить своего игрока.

Полузащитник Джуд Беллингем лакомый кусочек для многих европейских топ-клубов. Его имя связывали с Ливерпулем, Манчестер Сити и Реалом, которые готовят невероятные суммы, чтобы переманить юную звезду.

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Боруссия Д, очевидно, стремится убедить англичанина остаться в команде. Немецкий клуб готовит для игрока новое соглашение. Во-первых, дортмундцы предложат Беллингему повышение зарплаты до 15 миллионов евро. Как сообщает Sportbuzzer, в настоящее время полузащитник получает около 6 млн. Во-вторых, Боруссия хотела бы включить четкую клаусулу в соглашение, которая будет составлять 150 миллионов евро. В текущем контракте игрока нет пункта об отступных. Также немецкий клуб планирует продлить Беллингем до 2026 года.

Английский полузащитник в этом сезоне провел в Бундеслиге 24 матча. В его активе четыре гола и четыре результативных передачи. Отметим, что контракт Беллингема с дортмундским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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