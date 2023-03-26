Меньше, чем в Челси – Тухель пошел на снижение зарплаты ради Баварии
Новый главный тренер Баварии Томас Тухель понизил свои финансовые аппетиты.
Немецкий гранд неожиданно сменил главного тренера перед очень важным отрезком для команды. На место Юлиана Нагельсманна пришел опытный Томас Тухель, находившийся в отпуске после ухода из Челси.
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Ради Баварии немецкий специалист снизил свои аппетиты по зарплате. Как сообщает Bild, Тухель будет получать около 10-12 миллионов евро в год во время работы с клубом. Эта сумма ниже той, которую он получал в Челси. В Англии зарплата тренера составляла около 15 млн. евро.
Напомним, что Томас Тухель подписал соглашение с Баварией до 2025 года. Его дебют во главе команды запланирован на матч против Боруссии Д, который состоится 1 апреля в 19:30 по киевскому времени.
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