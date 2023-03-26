Немецкий гранд неожиданно сменил главного тренера перед очень важным отрезком для команды. На место Юлиана Нагельсманна пришел опытный Томас Тухель, находившийся в отпуске после ухода из Челси.

Увольнение Нагельсманна и назначение Тухеля: руководитель Баварии все объяснил

Ради Баварии немецкий специалист снизил свои аппетиты по зарплате. Как сообщает Bild, Тухель будет получать около 10-12 миллионов евро в год во время работы с клубом. Эта сумма ниже той, которую он получал в Челси. В Англии зарплата тренера составляла около 15 млн. евро.

Thomas Tuchel will earn €10-12m/year at FC Bayern. At Chelsea, he used to get €15m [@BILD] pic.twitter.com/r0ZXbInORf — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 25, 2023

Напомним, что Томас Тухель подписал соглашение с Баварией до 2025 года. Его дебют во главе команды запланирован на матч против Боруссии Д, который состоится 1 апреля в 19:30 по киевскому времени.

Хаби Алонсо разобрал Баварию на молекулы и закрутил чемпионскую интригу – судья дважды сыграл один спектакль для Байера