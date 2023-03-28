Вчера (27 марта) известный портал провел массовое обновление представителей Лиги 1 и Лиги 2.

Малиновский стал полноправным игроком Марселя – французы досрочно выполнили условия выкупа

На вершине без изменений – Килиан Мбаппе не замечает конкурентов, сохранив свои 180 млн евро. Неймар же потерял 5 миллионов и теперь делит следующую ступеньку с Хакими и Маркиньосом (по 70 млн). На столько же подешевел и Месси, который со 45 млн идет девятым. В топ-10 только один игрок не представляет ПСЖ. Форвард Лилля Джонатан Дэвид ворвался на шестую строчку, показав наибольший прогресс Лиги 1 (с 45 млн до 60).

Цены украинцев остались неизменными – Малиновский (18 млн евро), Соболь (3 млн) и Игнатенко (1,8 млн). Руслан делит 46 место со многими другими игроками и является одним из самых дорогих в Марселе. По версии Transfermarkt, больше него стоят только Мбемба (20 млн), Витинья (22 млн) и Гендузи (25 млн).

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