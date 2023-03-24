"Лионель Месси и Криштиану Роналду – лучшие игроки своего периода, выбирать между ними сложно. У португальца титулов больше, чем у аргентинца. У Месси больше индивидуальных наград, но Роналду более командный игрок.

Ван Гал впервые высказался о своем заявлении, повлекшем конфликт с Месси.

Так что если придется выбирать, я скорее команду, чем отдельного игрока. Месси может быть лучшим футболистом, но нужно играть как команда", – рассказал экс-наставник "оранье" в интервью Onda Cero.

Напомним, что Луи Ван Гал вместе с Нидерландами дошел до 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, проиграв в серии пенальти будущим чемпионам – аргентинцам. После завершения мундиаля тренер покинул свой пост.

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