Все 29 участников МЛС готовы приложить усилия, чтобы летом пригласить 35-летнего чемпиона мира на правах свободного агента, сообщает Sport.es.

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Регламент североамериканской лиги имеет жесткий потолок годовой зарплаты – 3 млн долларов для любого игрока и 6 млн для "франчайза", которых может быть не больше трех в команде. Такие цифры вряд ли заставят Месси пересечь океан, поэтому нужно придумывать новые подходы. Около месяца назад состоялось общее собрание представителей клубов МЛС, на котором было принято сенсационное решение. Зарплату Месси готовы делить все 29 участников, а чемпион мира пусть сам выбирает себе команду.

Клубы МЛС прекрасно понимают общие выгоды потенциального прихода Месси – медийный взрыв, приход новых фанатов, рекламные контракты для лиги. Это будет отличная витрина "соккера" перед ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика.

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