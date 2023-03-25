У Лионели Месси есть шанс попробовать свои силы в новом топ-чемпионате.

Интер серьезно намерен переманить 35-летнего чемпиона мира, сообщает аргентинский журналист Серхио Гонсалес.

Месси определился относительно своего будущего в ПСЖ, – источник

Переговоры Месси с ПСЖ зашли в тупик, а Барселона не может бороться за суперзвезду из-за затруднительного финансового положения. Интер готов рискнуть, пригласив Лео на правах свободного агента. Основным фактором в пользу миланцев станет персона вице-президента Хавьера Дзанетти. Легендарный Пупи много лет был партнером Месси в сборной и по-прежнему поддерживает теплые отношения с земляком.

Добавим, что в нынешнем сезоне форвард отыграл за ПСЖ 32 матча, оформив 18 голов и 17 ассистов.

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