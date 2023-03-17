В 28 туре ПСЖ сыграет против Ренна в Лиге 1. Пока не известно, сможет ли принять участие в матче Лео Месси. Аргентинская звезда во вторник, 14 марта, покинул тренировку без разрешения тренера.

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Месси был недоволен тренировкой 2 на 2, поэтому нападающий решил просто уйти из тренировочного центра. Кристоф Галтье сделал все, чтобы остановить аргентинца, но он все равно покинул поле. О досадном инциденте сообщил Джамель в своих соцсетях, отметив, что клуб хотел скрыть подробности недоразумения.

Lionel Messi n’a pas terminé la séance de mardi.



Il a quitté l’entraînement car il était déçu de ce que proposait Christophe Galtier.



Le coach parisien a essayé de le convaincre de rester mais l’attaquant argentin est tout de même rentré chez lui. — Djamel (@Djaameel56) March 17, 2023

Между ПСЖ и Месси продолжаются переговоры по новому контракту, но пока результата нет. Клуб и игрок не могут согласовать несколько пунктов, в том числе зарплату игрока. Лео Месси в этом сезоне сыграл в 22 матчах Лиги 1. В его активе 13 голов и 13 результативных передач.

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