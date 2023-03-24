Аргентина – Панама – 2:0

Голы: Альмада, 78, Месси, 89

Сборная Аргентины провела первый матч после победы на чемпионате мира в Катаре. Панама приехала к действующим чемпионам не в основном составе. Но это не помогло команде Скалони разгромить соперника. Аргентинцы владели инициативой с первых минут и имели несколько хороших моментов, чтобы открыть счет еще в начале игры. На шестой минуте встречи у Месси была возможность отличиться со штрафного, но голкипер Панамы совершил невероятный сейв. Первый тайм так и закончился нулями на табло, несмотря на множество моментов.

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Чтобы не делали "Альбиселесте" во второй половине игры, какие бы замечательные моменты не создавали, а отличиться не удавалось. В середине второго тайма у Месси был еще один шанс забить со штрафного, но он пробил в перекладину. Первый гол в ворота Панамы залетел на 78-й минуте. После хаоса в штрафной гостей отличился Альмада. Точку в матче поставил Лео Месси, который все же забил со штрафного. Для нападающего сборной Аргентины гол стал 800 в его карьере. Он второй игрок после Криштиану Роналду, которому удалось добраться к такой отметке.

Следующий матч сборная Аргентины проведет с Кюрасао. Встреча намечена на 28 марта.

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