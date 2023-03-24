Переговоры между ПСЖ и аргентинцем зашли в тупик. Лео Месси утратил веру, что французский гранд сможет удовлетворить его амбиции. Катарские боссы команды пытаются сделать все, чтобы удержать звезду, но вряд ли стороны смогут договориться.

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Как сообщает журналист Себастьян Виньоло, Месси определился относительно своего будущего и покинет Париж летом. Аргентинская звезда не будет продлевать свой контракт с клубом.

В текущем сезоне нападающий парижан сыграл в 23 матчах в Лиге 1. В активе Лионеля Месси 13 голов и 13 результативных передач.

| CONFIRMED: Leo Messi will LEAVE PSG this summer. He will NOT renew his contract.@PolloVignolo [️] pic.twitter.com/X3jnPhWlDj — Managing Barça (@ManagingBarca) March 24, 2023

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