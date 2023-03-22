Отношения между Лионелем Месси и ультрас ПСЖ серьезно испортились в последнее время, что может стать причиной для смены клуба аргентинца.

Перед поединком матча Лиги 1 с Ренном фанаты ПСЖ освистали Месси. Лео же красноречиво ответил, сразу после игры уйдя в подтрибунное помещение, когда его партнеры по команде извинялись перед трибунами за безвольное поражение.

Уход Месси из ПСЖ, конфликт с тренером и 600 миллионов от конкурентов Роналду – отец Лео не выдержал наплыва слухов

Все больше слухов появляется о возможной смене клуба Месси. Так, снова появляется информация о Барселоне, которая ищет способы вернуть свою легенду. Лео также ждет саудовский Аль-Хиляль, который хотел бы возобновить противостояние аргентинца с Роналду в местном первенстве. Может Месси и стать одноклубником Сергея Кривцова – Лионель находится в хороших отношениях с Дэвидом Бекхэмом, который хотел бы видеть в своем клубе суперзвезду.