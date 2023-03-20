Лионель Месси дал еще один повод говорить о близком разрыве отношений с ПСЖ.

После безвольного поражения Ренну (0:2) игроки столичного клуба пошли попросить прощения и поблагодарить домашние трибуны за поддержку. Все, кроме Месси. Чемпион мира одиноко побрел в подтрибунное помещение, пока капитан Мбаппе и остальные задержались с фанатами.

Surely he’s done with Paris now? ??



pic.twitter.com/4HigyqVYRT — Reshad Rahman (@ReshadRahman_) March 19, 2023

Похоже, эта неприязнь уже стала обоюдной. Многие болельщики ПСЖ свистом и гулом встретили фамилию Месси во время объявления составов перед матчем. На контрасте следующим шел Мбаппе под сопровождение единодушной овации Парк де Пренс.

Messi getting booed by the PSG fans lmaooooooooo pic.twitter.com/VOD3Imso6X — Albi (@albiFCB7) March 19, 2023

Напомним, это второй и, по всей вероятности, последний сезон Месси за ПСЖ. После чемпионата мира команда Гальтье вылетела из ЛЧ, Кубка Франции, а Лео вдруг расхотел подписывать новый контракт, готовясь летом стать свободным агентом.

ПСЖ опозорился в матче против Ренна – у Малиновского есть шанс сократить отставание от лидера