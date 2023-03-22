Французский специалист, возглавляющий ПСЖ, старается не конфликтовать со своими звездами. Это касается и Лео Месси. Недавно сообщалось, что аргентинец без разрешения покинул тренировку, потому что ему не понравилось упражнение, полезность которого он подверг сомнению.

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Несколькими днями ранее во время тренировки Гальтье предложил желающим задержаться еще на несколько минут. Однако Месси отказался от этого предложения, и тренировка завершилась вопреки тому, что некоторые игроки хотели продолжить. Тренер ПСЖ не стал задерживать аргентинца в поле.

По информации RMC Sport, Кристоф Гальтье пытается не обижать своих звездных игроков, что не типично для тренера, который не колебался при принятии решений во время работы с Лиллем с 2017 по 2021 годы. Француз не первый специалист, которому не удается обуздать раздевалку парижан. У Томаса Тухеля были подобные проблемы.

В Париже все чаще говорят о смене тренера по окончании сезона. ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов, а также из Кубка Франции. В прошлом туре Лиги 1 команда проиграла Ренну (0:2), хотя все еще занимает первое место в турнирной таблице. Потеря авторитета в раздевалке и неудовлетворительные результаты ставят под вопрос будущее Кристофа Гальтье.

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