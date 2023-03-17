"Я знаю, что Лео, менеджмент и президент много общаются. Я не знаю тонкостей дискуссии. Я уже говорил раньше: каждый решает сам. Лео счастлив в раздевалке ПСЖ. У него 18 голов и 17 голевых передач в этом сезоне. Да, я видел некоторые мнения по поводу игры с Баварией, но Месси играл не один.

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Очень часто он решал исход матчей. Лео – важный игрок для ПСЖ из-за его поведения в раздевалке. Он тренируется каждый день, всегда счастлив играть, делать так, чтобы партнеры играли хорошо. Что касается его будущего, то еще рано говорить о том, что произойдет", – поделился мнением Гальтье на пресс-конференции.

Напомним, что ПСЖ встретится с Ренном в рамках 28-го тура в воскресенье, 19 марта. Начало матча в 18:05 по киевскому времени.

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