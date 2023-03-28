У французского клуба почти не осталось надежд на то, чтобы продлить соглашение с аргентинской звездой. Лионель Месси стремится завершить свое приключение в Париже и возвратиться в Барселону.

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По данным каталонской телерадиовещательной компании CCMA, Хорхе Месси по просьбе сына может снова поговорить с президентом клуба Жоаном Лапортом. Сам игрок в это время общается с главным тренером каталонцев Хави и обсуждает возможный трансфер. Утверждается, что и футболисты, и сотрудники Барселоны поддерживают возможный переход аргентинца.

В текущем сезоне Месси провел 23 матча в Лиге 1 за ПСЖ. В его активе 13 голов и 13 результативных передач. Контракт аргентинца истекает летом этого года.

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