Несколько месяцев нового года все кардинально изменили в планах Лионеля Месси и ПСЖ.

Аргентинец и его окружение все больше сомневаются в целесообразности продолжения сотрудничества, информирует Marca.

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Первой проблемой стало то, что Месси изменил финансовые условия после победы на чемпионате мира. ПСЖ мог бы удовлетворить и их, но проект начал разваливаться на глазах. Столичный гранд за несколько недель вылетел из Кубка Франции и второй год подряд на стадии 1/8 финала ЛЧ. В прессе постоянно ходят слухи о внутренних конфликтах и летних "чистках", начиная с главного тренера Кристофа Гальтье. Месси не горит желанием проводить еще один сезон в такой атмосфере хаоса.

Напомним, Лео присоединился к ПСЖ 2 года назад на правах свободного агента. В нынешнем сезоне нападающий провел 31 матч, оформив 18+17.

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